'ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਾਨੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ', ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਕਰਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਰਮਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 14, 2026 at 3:15 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਰਦ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਨਜੋਤ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤਾ-ਦਸ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਕਰਨਜੋਤ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।"
"ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਰਨਜੋਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ।" - ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਂ
ਕਰੀਬ 25-26 ਸਾਲ ਸੀ ਕਰਨਜੋਤ ਦੀ ਉਮਰ
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਜੋਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 25-26 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ IELTS ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਮ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੜਕੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਜੋਤ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪਿਓ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ। ਕਰਨਜੋਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
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