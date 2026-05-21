ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਬੱਚੀ, ਟ੍ਰੋਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੁਰਾਲੀ 'ਚ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਇਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼
Published : May 21, 2026 at 4:40 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ 19 ਮਈ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:40 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ (ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਦਾਦੀ) ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਟੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਟੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛਿਓਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਚੀਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੈਂਗ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੂਰਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਜ਼ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
During the investigation, it came to light that the matter was related to a family dispute and custody of the girl. Mohali Police recovered the girl safely in just 6-7 hours and handed her over to the family. Further legal action is underway in the case.(2/2)— SAS NAGAR POLICE (@sasnagarpolice) May 20, 2026
ਐੱਸ.ਪੀ. ਰੂਰਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੱਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ।"
ਸਾਂਸਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।"
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ:
ਮੁਨੀਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ? ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।"
ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
