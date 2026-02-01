ETV Bharat / state

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

UNION BUDGET 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਤੋ ਨਾਖੁਸ਼ ਲੋਕ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮਾਨਸਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਵੈਲਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣਗੇ ਪਰ ਰੇਟ ਨਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਮ ਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ (ETV BHARAT)



'ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼'

ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗੋਲਡੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।'

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।- ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਵਪਾਰੀ




'ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ'

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਬਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ।'


ਕਿਸਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ।'

TAGGED:

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
MANSA UNION BUDGET 2026
UNION BUDGET 2026

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.