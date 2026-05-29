ETV Bharat / state

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਗੀਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ,ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ !

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹੈ।

SIDHU MOOSEWALA SONG
SIDHU MOOSEWALA SONG (SIDHU MOOSEWALA SONG)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 29, 2026 at 6:24 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫੈਂਨਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਧਾਂਜ਼ਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਂਨਸ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਢਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 29 ਮਈ ਦੀ ਬਜਾਇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ

29 ਮਈ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਕੜ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਾਇਕ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਤੂਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 14 ਗਾਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਉਸਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਦੇ ਫੈਂਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਵਿਊਜ਼ ਗਾਣੇ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਓਹ ਗਾਣੇ ਹਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ...

ਐਸ ਵਾਈ ਐੱਲ (SYL)

23 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ 'SYL' ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਾਰ (VAAR)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗੀਤ 'ਵਾਰ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੋਧੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 72 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਨਾਂ (MERA NA)

ਤੀਜਾ ਗੀਤ 'ਮੇਰਾ ਨਾਂ' 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੋਰਨੀ (CHORNI)

8 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੀਤ 'ਚੋਰਨੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਚੌਥਾ ਗੀਤ ਸੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵਾਚ ਆਊਟ (WATCH OUT)

ਪੰਜਵਾਂ ਗੀਤ 'ਵਾਚ ਆਊਟ' 12 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਡ੍ਰਿਪੀ (DRIPPY)

ਗੀਤ 'ਡ੍ਰਿਪੀ' ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੱਕ 119 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ 6ਵਾਂ ਗੀਤ ਸੀ।

410

ਗੀਤ '410' ਗਾਇਕ ਦਾ 7ਵਾਂ ਗੀਤ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸੰਨੀ ਮਾਲਟਨ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਟੈਚ (ATTACH)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਦਾ 8ਵਾਂ ਗੀਤ ਸੀ 'ਅਟੈਚ', ਇਹ ਗਾਇਕ ਦੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਲੌਕ (LOCK)

ਗਾਇਕ ਦਾ 9ਵਾਂ ਗੀਤ 'ਲੌਕ' 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੀਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 93 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

0008

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਗੀਤ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 0008। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ’ਤੇ 56 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨੀਲ (NEAL)

0008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 11ਵਾਂ ਗੀਤ ਨੀਲ (NEAL) ਆਇਆ ਜੋ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ’ਤੇ 39 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਟੇਕ ਨੋਟਸ (TAKE NOTES)

ਨੀਲ (NEAL) ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ (TAKE NOTES) ਗੀਤ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੀਤ ਵੀ 11 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਬਰੋਟਾ (BAROTA)

28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਬਰੋਟਾ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੀਤ ’ਤੇ 115 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘Eyes On Me’

ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗੀਤ ‘ਬਰੋਟਾ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘Eyes On Me’ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਰ ਗੀਤ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਟਾਇਲ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੈਂਨਸ ਉਸਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।

  • The Last Ride
  • Level
  • So High
  • 295
  • Dollar
  • Legend
  • Same Beef
  • Bambiha Bole

ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਗੀਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ?

ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਡ੍ਰਿਪੀ' ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 119 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ 6ਵਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਬਰੋਟਾ ਹੈ ਜੋ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 115 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ? ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੋਲੋਅਰ ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗਾਇਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੀਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Yes I Am Student (2021) ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਐਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਮੂਸਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ 30.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਨਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਮੌਤ

ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ 11 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਟੈਕ. ਕੀਤੀ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ 28 ਸਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ,ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਹਰ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਝੂ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

TAGGED:

SIDHU MOOSEWALA SONG
MOOSEWALA DEATH ANNIVERSARY
SIDHU MOOSEWALA NEW SONG
ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
SIDHU MOOSEWALA DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.