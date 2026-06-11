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ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

MORIND GIRL DIES DUE STARY DOGS
ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 11, 2026 at 7:05 PM IST

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ਰੂਪਨਗਰ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚ -ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (Etv Bharat)

ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡੌਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

"ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"-ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ

ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੀ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਖਾ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਸਹਾਰਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਂਦੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ, ਚੀਕਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

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MORIND GIRL DIES DUE STARY DOGS
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LETTER TO SDM DUE TO STRAY DOGS
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
MORIND GIRL DIES DUE STARY DOGS

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