ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ, 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਚਲਾਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ

ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਸ਼ਾਮਤ, 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਚਲਾਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੋੜ ਹੈ।
Published : June 13, 2026 at 1:48 PM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕੁੱਤਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
'ਅਸੀਂ ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ'
ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਏ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਨੀਮਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਲੈਕੇ ਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।'
ਐਨਜੀਓ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆਈ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭੱਵਿਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਸ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 'ਅਜਿਹੇ ਖੂੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।'