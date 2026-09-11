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ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ।

Affected families staged a protest on the road.
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2026 at 11:50 AM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕਰ ਗਿਆ।

ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ (Etv bharat)

'ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ'
ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।'

ਭਾਵੁਕ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ਼

ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਦਰ-ਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਰ -ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।'

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਪੀੜਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ।

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

ਕਮੇਟੀਆਂ ਧੌਖਾਧੜੀ
AMRITSAR FAMLIYS FRAUD
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