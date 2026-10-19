ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 340 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
Published : October 19, 2026 at 6:42 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 340 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 340 ਮਾਮਲੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।"
'ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
"ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 166 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 111 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿੱਚ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤਿੰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"- ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
'ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ'
ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰਾ ਸ਼ੇਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ 340 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
"ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਉਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।" ਡਾਕਟਰ ਪਰਵੇਂਦਰ ਸ਼ੇਰੋਨ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
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