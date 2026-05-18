ਅੱਗ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ

ਅੱਗ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ
ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ, ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Published : May 18, 2026 at 5:52 PM IST
ਖੰਨਾ : ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਜੋ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਦਦ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ’ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿੱਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਰਦ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਲਿਆ।
30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਮਰਾਲਾ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਝੁੱਗੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ, ਅਨਾਜ, ਕੱਪੜੇ, ਬਰਤਨ, ਪੱਖੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਬਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ।
ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼, ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ, ਵਾਸੂ, ਬਿਲਾਸ, ਪੰਕਜ, ਸੀਤਾ ਦੇਵੀ, ਕਿਰਤਾਨੰਦ, ਆਵਧ ਚੌਧਰੀ, ਸ਼ਿਵਾ, ਮੁਕੇਸ਼, ਮਨਕੀ, ਸੁਨੀਲ, ਮੀਨਾ, ਰੁਪੇਸ਼, ਸੁੱਜੂ ਅਤੇ ਤੁਫ਼ਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।'
