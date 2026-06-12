ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੂਆ, 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ

ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੂਆ, 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 12, 2026 at 7:12 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਤੜਕਸਾਰ ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 50 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਈ-ਕਈ ਫੁੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾੜ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਬੋਲੇ ?
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਏ ਦੇ ਹੇਠ ਦੀ ਪਾਈਪਾਂ ਲੰਘਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਆ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਆ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- "ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਏ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ,ਅਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ ਪੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"-ਅਧਿਕਾਰੀ