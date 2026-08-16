ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੋਲੋਗਰਾਮ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
Published : August 16, 2026 at 5:50 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਟਿਆਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਟਰੋਮੋ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੰਗ ਜੋ ਟ੍ਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ।
'ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪੁੱਤ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਸਰਟ ਟੂਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਐਨਆਰਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਨਆਈਆਰ ਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੁੱਖੀ ਖਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਸ਼ੀਹਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੀਹਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।