Karwa Chauth 2026: ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਚੰਨ ਦੇ ਦੀਦਾਰ? ਕੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤ?
ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੂਰ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੀਏ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ? ਕੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਤ?ਕਦੋਂ ਦਿਖੇਗਾ ਚੰਨ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 29, 2026 at 11:56 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਨਿਰਜਲਾ (ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ-ਜਲ) ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਤਕ (ਕਾਰਤਿਕ) ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਥੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ, ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਖੰਡ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ
ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਸੁਹਾਗ ਲਈ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੌਰੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਦੰਪਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
- ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਇਹ ਵਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
- ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ: ਇਸ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਲੀ ਵਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। - ਅਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ
ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ:
- ਸਰਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸੇਵਨ: ਸੱਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਤੋਂ 5:00 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਤਲਿਆ-ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ (ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ), ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
- ਸ਼ੁਭ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਆਚਾਰਿਆ ਪੰਕਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ, ਗੁਲਾਬੀ, ਪੀਲੇ ਜਾਂ ਮਜੈਂਟਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਮਹਿੰਦੀ, ਚੂੜੀਆਂ, ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੋ।"
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਨ ਦਾ ਦੀਦਾਰ?
ਪੰਡਿਤ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਤ 8:15 ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)।"