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ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ, ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਮੌਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ

ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

WHEN WILL IT RAIN IN PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 13, 2026 at 6:48 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਐਮਡੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ (ETV Bharat)

"ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ"

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 136 ਐੱਮਐੱਮ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 220 ਐੱਮਐੱਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਐਵਰੇਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

WHEN WILL IT RAIN IN PUNJAB
1 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ (ETV Bharat)

ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ ਸਾਫ਼

ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਬੱਦਲ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਹਲਕੀ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਜਾਂ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

WHEN WILL IT RAIN IN PUNJAB
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆ ਮੀਂਹ (ETV Bharat)

ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰਮੀ

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 0.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 36.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 34.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 35.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 35.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 33.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 31.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 30.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 29.0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।

WHEN WILL IT RAIN IN PUNJAB
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਿਆ ਮੀਂਹ (ETV Bharat)

ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੱਗਭਗ ਦਿਨ ਦਾ 33 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 24 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।

WHEN WILL IT RAIN IN PUNJAB
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਿਆ ਮੀਂਹ (ETV Bharat)

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