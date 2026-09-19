"ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦਾ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ 'ਤੇ ਬਿਆਨ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
Published : September 19, 2026 at 6:51 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GADVASU) ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗਾਇਕੀ ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੋ ਦਿਣੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੁਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
"ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।" -ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ"
ਮੁਹੰਮਦ ਸਕੀਦ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੈਰੋਂ ਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ...
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਧਾਰਾਂ ਚੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।"
ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ...
ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਇਨਡੋਰ ਖੇਡਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਖਾੜੇ ਲੱਗਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰੂਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।"
"ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰੋਹਬ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"-ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ
'ਗਾਇਕੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸੇਵਾ ਲਈ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਕੀ ਜਰੂਰ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਾ।"
ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
"ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ"
ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਟਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੜਕਦੇ ਜਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"