Teacher's Day Special: 'ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਤਨਖਾਹ...', ਫਿਰ ਵੀ ਸਲੱਮ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਅਧਿਆਪਕ’ ਬਣੇ ਰਜਿੰਦਰ
ਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 4, 2026 at 7:27 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਰੌਣਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ 28 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਰਜਿੰਦਰ, ਆਪਣੀ "ਦੂਜੀ ਡਿਊਟੀ" ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਬੈਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਲੈਕਬੋਰਡ ਹੈ, ਨਾ ਡੈਸਕ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਸਲੱਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ, ਦੂਜੀ ‘ਡਿਊਟੀ’- ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ
ਰਜਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 28 ਸਾਲ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ (IT Park) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਆਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੀ.ਐੱਡ. (B.Ed) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ 'ਗੁਰੂ' ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਸਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਰਜਿੰਦਰ, IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫ਼ਲਾ
ਆਖ਼ਰ ਇੱਕ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NSS (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਕਲਾਸ ਉਡਾਣ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ। -ਰਜਿੰਦਰ, IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਪਰ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ, ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਲਾਸਰੂਮ ਛੋਟਾ, ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ
ਭਾਵੇਂ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡਾਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਗਿਣਤੀ, ਪਹਾੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੁਨਰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ
ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿੰਦਰ ਵਾਂਗ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ (Homework) ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ, ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਬਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ
ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਪੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ।
"ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ।" - ਗੁੜੀਆ, ਮਾਂ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਾਖਲਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲੱਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੂਬੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।"- ਰੂਬੀ, ਮਾਂ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਹੁਣ 'ਉਡਾਣ' NGO ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼- ਰਜਿੰਦਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਓਵਰਟਾਈਮ (Overtime) ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਮਨੂ ਪਰਾਸ਼ਰ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ (Sociology) ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਜ਼ (MA In Sociology) ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। - ਮਨੂ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਅਧਿਆਪਕ
ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜਾਏ ਜਾਂਦੇ
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ, ਮਨੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ 'ਉਡਾਣ' NGO ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਸਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। -ਰਜਿੰਦਰ
IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿੰਦਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- "ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ।"
Teachers’ Day ’ਤੇ ਸਵਾਲ- ਅਸਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਣ?
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ (Teachers' Day) ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ 'ਅਧਿਆਪਕ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਅਧਿਆਪਕ ਕੌਣ ਹੈ?
ਰਜਿੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਗੁਰੂ' ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਰਜਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੂੜ ਭਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।