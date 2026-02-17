ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਭਰਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹਨ।
Published : February 17, 2026 at 11:00 AM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਈਮੇਲ ਉੱਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ (ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ) ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਧਮਕੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਈਮੇਲ ਲਿੰਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ। ਸੋ, ਇੱਕੋ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਰੂਟ ਆਈਪੀ ਐਡਰੈਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਈਮੇਲ ਮੁੜ 16 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸਕਿਓਰਟੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ, ਮੋਹਾਲੀ
ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਐਸਪੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੱਜ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਈ-ਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੇਜ਼ 2 ਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈ-ਮੇਲ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 'ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੌਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਹਾਈਪ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਪਖ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਪਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ।