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ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ, ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰੇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਣੋ...

ਭਲਕੇ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ..

Moga Municipal Corporation new mayor
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 10, 2026 at 7:08 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ

ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਯਾਨੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦਿ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਮੇਅਰਜ਼ ਆਫ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Moga Municipal Corporation new mayor
ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ,ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 (ETV BHARAT)

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬੀ.ਸੀ. ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਜੇਕਰ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਬੀ.ਸੀ. ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਜਿਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ 7 ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 3-3 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੋਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

Moga Municipal Corporation new mayor
ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਤੀ ,ਕੌਂਸਲਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 (ETV BHARAT)

ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਮੇਅਰ ?

ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ—ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਾਤੀ ਜਾਂ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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MOGA MUNICIPAL CORPORATION MAYOR

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