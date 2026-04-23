ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।
Published : April 23, 2026 at 5:20 PM IST
ਮੋਗਾ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਇਸ ਤਪਤੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ'
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 40 ਤੋਂ 41 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਠੰਡਕ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਟਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੀਊਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਬਚੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਹਿਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹੌਲ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਲ੍ਹਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਛੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਸਕਣ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਜੀਵ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਸਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡ ਧੱਲੇਕੇ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਜੱਗਾ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਸੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।'