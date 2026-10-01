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ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SHO ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ, ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੀ SHO ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ।

SHO SUNITA BAWA DISMISSED
ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ SHO ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ (ETV BHARAT,file photo)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2026 at 10:17 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਦੀ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਨੰਬਰ 33/FR ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

SHO Sunita bawa dismissed
ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV BHARAT)

'ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਬੂ'

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਨੂੰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ'
ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੀ ਆਈ.ਜੀ. ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀ ਸੀ।

SHO Sunita bawa dismissed
ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ (ETV BHARAT)

'ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

‘ALL IS WELL' ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰ ਗਰਮ'

ਦਰਅਸਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਈ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਜਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 'ALL IS WELL' ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇ ਸਨ।

SHO Sunita bawa dismissed
SHO ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ (ETV BHARAT)

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

TAGGED:

SHO ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ
ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ ਬਰਖਾਸਤ
ਮੋਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਐਸਐਚਓ
ਮੋਗਾ ਸੁਨੀਤਾ ਬਾਵਾ
SHO SUNITA BAWA DISMISSED

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