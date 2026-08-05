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"ਕਲੀਨ ਮੋਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਗਾ” ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ

27 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ।

Moga sanitation workers ends their strike
27 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 5, 2026 at 12:14 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਪਿਛਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

27 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਈ ਖੁਸ਼ੀ (ETV Bharat)

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ’ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

"ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵਿਨੈ ਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਵਿਨੈ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "27 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।"

“ਕਲੀਨ ਮੋਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਗਾ” ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ

ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਕਲੀਨ ਮੋਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਗਾ” ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

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MOGA SANITATION WORKERS STRIKE
MOGA SANITATION WORK
ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ
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