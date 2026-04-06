ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਿਲੋ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ...
ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : April 6, 2026 at 5:17 PM IST
ਮੋਗਾ: ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਮੋਗਾ ਦੀ 'ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਫੈਮਿਲੀ' ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ (ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ) ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ “ਰਿਕਾਰਡ ਫੈਮਿਲੀ” ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਸੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਮਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ
"ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ" ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਟਿਸਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਮੈਂ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਦੱਸ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ 'ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। 2 ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੂਈ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਣ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 14 ਫੁੱਟ, 1.5 ਇੰਚ ਲੰਬਾ, 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲਾ ਪੇਂਟ ਬੁਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। -ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਅਨੋਖੀ ਕਲਾਕਾਰੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਰਡਲ ਕੱਪ, ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੈਟ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 27 ਮੀਟਰ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਝੰਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਨੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ/ਛੇਕ ਕਰਕੇ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਮਿੰਟ, 39 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ' ਅਤੇ 'ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।
ਧੀ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਬਣਾਈ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਕੈਚ ਬੁੱਕ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਕੈਚ ਬੁੱਕ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਪੰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਧੀਆਂ ਬਚਾਓ, ਰੁੱਖ਼ ਬਚਾਓ, ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।"
ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫੁੱਲਕਾਰੀ ਬਣਾਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ ਦਾ 'ਜੀਨੀਅਸ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ' ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਇਹ ਫੁੱਲਕਾਰੀ 12 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, ਡੇਢ ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੱਥੀ ਸਾਰੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 35 ਅੱਖਰੀ, ਮੋਰਨੀਆਂ, ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ ਆਦਿ ਦਰਸਾਏ ਹਨ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।" - ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਮਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ
ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀਤਾ। 3-4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗੇ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।"
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਹ “ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਫੈਮਲੀ” ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਲਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।