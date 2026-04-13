ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚੇ

ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚਰਚੇ

Published : April 13, 2026 at 10:11 PM IST

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇਕਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ਼ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 1992 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ

ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਮਾਡਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ 5911

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 5911 ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

"ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ 5911 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ 5911 ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਉੱਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਟਰੈਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਵਗੈਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੱਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।"-ਮੰਡੀ ਦੇ ਡੀਲਰ

ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।"

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਝਲਕ ਹੈ। ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

