ਪੰਜਾਬ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ

ਪੰਜਾਬ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ
ਪੰਜਾਬ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ 99.67% ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ, 78.01% ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ।
Published : July 18, 2026 at 9:55 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR)-2026 ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨਿਊਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (Enumeration Forms-EFs) ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 2,14,61,043 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,13,90,044 (99.67%) ਨੂੰ ਐਨਿਊਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,67,42,525 ਫਾਰਮ, ਯਾਨੀ 78.01 ਫੀਸਦੀ, ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਨਿਊਮੇਰੇਸ਼ਨ ਪੜਾਅ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ 89.09 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (88.43%), ਸੰਗਰੂਰ (88.07%), ਮਾਨਸਾ (87.79%) ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ (85.57%) ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ
ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 65.52 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮ ਹੀ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ 69.28 ਫੀਸਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71.35 ਫੀਸਦੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 75.23 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 75.39 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 76.10 ਫੀਸਦੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 77.87 ਫੀਸਦੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 79.43 ਫੀਸਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 81.52 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 80.99 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮ ਡਿਜਿਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
SIR ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ,ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜਿਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਨਿਊਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰ ਕੇ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।