ETV Bharat / state

ਮੋਰਚਰੀ ‘ਚੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

Ludhiana private Orison Hospital for exchange the body
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਮੋਰਚਰੀ ‘ਚੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 22, 2025 at 4:54 PM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਔਰਿਸਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾੜੇਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੂਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ (Etv Bharat)

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼

ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ '19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਉਮਰ 72 ਸਾਲ ਸੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗਨ ਵੇਚੇ ਹੋਣਗੇ।' ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।

'ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ'
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Last Updated : December 22, 2025 at 5:32 PM IST

TAGGED:

LUDHIANA POLICE
MISSING DEAD BODY FROM MORCHARI
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਦਲੀ
DEAD BODY CHANGED IN LUDHIANA
WOMAN DEAD BODY CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.