ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ !

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 9ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ !
ਨੀਟ-2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : July 21, 2026 at 8:54 PM IST
ਮੋਗਾ: ਨੀਟ-2026 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਧੀ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਮਨੀਤ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 587ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 587ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨੀਟ-2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 587ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਮਨੀਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਮਨੀਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾਨੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਜਮੇਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਕਿਤਾ ਦਾਨੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
10-12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਰਤਿਆ ਕੀ-ਪੈਡ ਵਾਲਾ ਫੋਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 13-14 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਮੰਮੀ-ਡੈਡੀ, ਵੱਡੇ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ-ਪੈਡ ਫੋਨ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ।”
ਧੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਮਾਂ ?
ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ।”
ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ
ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਝ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਧੀ 8-10 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਵੱਲੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਬਦੌਲਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਰਮਨੀਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਰਮਨੀਤ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 587ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 9ਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਹੈ।”
“ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”-ਅੰਕਿਤਾ ਦਾਨੀ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ)
ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ
ਰਮਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।