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ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਛਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤ ਦਾ 37 ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਦਰਜ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਸਾਲ, 7 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ 4,52,65,135 (4.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕਦਮ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ।

Moga based Harmeet Singh gains recognition through his passion for walking
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਛਾਣ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 6:10 PM IST

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ਮੋਗਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੋਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ (Etv bharat)

ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ 1 ਹਜ਼ਾਰ 135 ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਰਮੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੁਣ 37 ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਨਾਮ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।


ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦਮ Samsung Health ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

Moga based Harmeet Singh gains recognition through his passion for walking
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਛਾਣ (Etv bharat)


ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਮ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਲੰਡਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੂਐਸਏ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 15 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੰਦਰੂਸਤ ਅਤੇ ਚੁਸਤੀ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ

ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ 14 ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਜਾਂ ਖਾਸ ਡਾਇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

'ਪਹਿਲਾਂ ਉਡਾਊਂਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਾਕ, ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਤਰੀਫਾਂ'

ਹਰਮੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇੰਨਾ ਤੁਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈੱਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।'

Moga based Harmeet Singh gains recognition through his passion for walking
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਪਛਾਣ (Etv bharat)


ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 'ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਖੇਡਾਂ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ (ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ) ਲਗਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ!'

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ

ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇੱਹਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੀਤ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ,ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ,ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।'


ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਕਦਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ਮੋਗਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
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