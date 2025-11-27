ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਦਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : November 27, 2025 at 7:58 PM IST|
Updated : November 27, 2025 at 8:55 PM IST
ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ “ਧਰਮ ਭਾਜੀ” ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗੀ।
ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ "ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਦ-ਕਾਠ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ।"
ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਰਤੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਚਾਨ 'ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ
ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ, ਕਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਦੌੜਾਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾ ਨਾਲ ਗੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਿਓਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।” ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ।
24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਲੇ ਪਾਰਲੇ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਵਨ ਹੰਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੁੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿਓਲ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਏ ਸਨ।