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ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ! ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੌਂਸਲਾ, 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ...

ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ...

35 YEARS OF STRUGGLE
ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹੌਸਲਾ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 9, 2026 at 8:50 PM IST

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ਮੋਗਾ: "ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਹੌਂਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਪਦੀ ਧੁੱਪ ਘਟਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਤਪਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ... (ETV Bharat)

ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੌਸਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਪਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

35 YEARS OF STRUGGLE
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ (ETV Bharat)

"ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਰਿੱਜ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।" -ਸਤਪਾਲ, ਕਾਰੀਗਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ

ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

35 YEARS OF STRUGGLE
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ (ETV Bharat)

ਮਿਹਨਤ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਸਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿੱਟੀ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗਾਹਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

35 YEARS OF STRUGGLE
35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਤ ਕਿਤੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ... (ETV Bharat)

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਿਲੋਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

35 YEARS OF STRUGGLE
ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ (ETV Bharat)

ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਾਸਤ

ਸਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਥਾਂ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

SATPAL ARTISAN FROM MOGA
CLAY POTS
MAKING A LIVING BY MAKING CLAY POTS
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ
35 YEARS OF STRUGGLE

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