ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ਫਾ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਐਮਐਲਏ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ।
Published : April 27, 2026 at 10:07 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦੇ ਦੇਖ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
'ਸੜਕ ਕੀਤੀ ਜਾਮ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ।
ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਬਾਰੇ...
ਐਮਐਲਏ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਦੀ ਹੈ।"
'ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ'
ਐਮਐਲਏ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲਵਲੀ ਕਾਕੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੰਦਣੀਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਪੱਥਰਬਾਜ਼ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ।" -ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਐਮਐਲਏ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ
ਐਮਐਲਏ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।