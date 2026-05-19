ETV Bharat / state

MLA ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ, ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ, ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ !

ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Manuke husband nomination rejected
MLA ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 19, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ 23 ਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 23 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ (ETV BHARAT)

ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।"

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਓਬਜਰਵਰ ਪਵਨ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਓ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।"

Manuke husband nomination rejected
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਟਵੀਟ (@SUKHPAL KHAIRA)

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸੀਐਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦੇਣ।

TAGGED:

MLA MANUKE HUSBAND
MANUKE HUSBAND NOMINATION REJECTED
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ 2026
LOCAL BODIES ELECTIONS 2026
MANUKE HUSBAND NOMINATION REJECTED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.