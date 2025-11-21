ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਮੁੜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ,ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਅੰਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਰ'
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, 'ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 310 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 302 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ 39 ਜਵਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ'
'ਫੜਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ'
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜੋ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ'
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ,ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।