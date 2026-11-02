ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਘੇਰੀ 'ਆਪ' ? ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ?

ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕਿਉਂ ਘੇਰੀ 'ਆਪ' ? ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ?
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 2, 2026 at 4:25 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਠਾਣਮਾਰਜਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ "ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
ਕੌਣ ਹੈ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ?
ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ—ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰੱਪਸ਼ਨ' (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ) ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੀ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਗਠਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਵ, ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਵਿਭਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ?
ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ' ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਐੱਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਇੰਨੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' (ਆਪ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ 'ਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਵਿਭਵ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਵਿਭਵ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ
ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਵ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ED ਨੇ ਵਿਭਵ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ED ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਵ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਵਿਭਵ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ
ਵਿਭਵ ਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਪਾਲ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਟਾਈਪ-6 ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਭਵ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵੱਲੋਂ 'ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼' ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼/ਮਹਿੰਗੇ) ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ-6 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਭਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ
ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ—ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
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