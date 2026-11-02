'AAP ਆਗੂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ', ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
Published : November 2, 2026 at 2:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
'ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ'
ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਣਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ।"
ਕੌਣ ਹਨ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ?
ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ 25 ਸਾਲ ਰੇਡੀਓ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। 2011 'ਚ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ ?
ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਠੀਕ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਯਾਨਿ 29 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
DGP ਬਦਲਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
29 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ. ਕੇ. ਭਾਵਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਕਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ 2 ਮੁੱਖ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਪਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘੜੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਤਾਂ ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
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