ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕਈ ਜੋੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕਈ ਜੋੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਖੁੱਦ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : January 28, 2026 at 9:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸੀ ਬਲੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
'ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'
ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'
ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'
'ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ'
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਚਓ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।