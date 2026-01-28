ETV Bharat / state

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕਈ ਜੋੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਖੁੱਦ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

POLICE BUSTED PROSTITUTION RACKET
ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 28, 2026 at 9:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਸੀ ਬਲੋਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਕਈ ਜੋੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ (ETV BHARAT)

'ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਜੋੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ'

ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ'

ਵਿਧਾਇਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

'ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ'
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਚਓ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

ਜਿਸਮ ਫਿਰੋਸ਼ੀ ਧੰਦਾ
ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ
MLA RAJINDER PAL KAUR CHHINA
POLICE BUSTED PROSTITUTION RACKET

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.