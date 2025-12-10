ETV Bharat / state

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ

ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

Punjab Congress Clash
ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ (Etv Bharat)

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਜੋ ਬਿਆਨ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਤਕ

ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਐਨਜੀਓ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।"

ਇਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।- ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਦ ਕਰ ਰਹੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਘੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਆਉਣ

ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ, ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ

ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੇਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲ ਗੇਟ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠੂ ਮਦਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।"

ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।

