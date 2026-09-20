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ਕੰਧ ਤੋੜ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ? ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੀ ਕੰਧ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ।

Ludhiana firing video
ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2026 at 10:25 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-7 ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਿਏਵਾਲ ਸਥਿਤ ਰਾਜੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ (etv bharat)

ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ!

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਧ ਢਾਹੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿਤੀਆਂ,ਅਚਾਨਕ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਹੋ ਗਈ।

ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੰਕੁਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਧ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

"ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਕੰਧ ਢਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਆਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ।"-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ l

ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਪੁਲਿਸ

ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ’ਤੇ ਬੁਲਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਾਊਂਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

TAGGED:

ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਾਇਰਿੰਗ
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