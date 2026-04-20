ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ,ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ,ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ।
Published : April 20, 2026 at 12:07 PM IST
ਨਾਭਾ/ਪਟਿਆਲਾ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੀਂਗੀ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਭਾ-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ
ਪਿੰਡ ਧਬਲਾਨ ਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ, 'ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਢਾਬੇ ਨੇੜੇ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ 6 ਤੋਂ 7 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 15-20 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਪੀੜਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ।'
'ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਕ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕੀ।: ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ੀਜ਼,ਪੀੜਤ
ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਘਟਨਾ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 15-20 ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਲਵੱਟੀ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।