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ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Minor girl molested at a school in Ludhiana
ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 19, 2026 at 5:07 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੂਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਣੀ ਕੀਤੀ।

ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ (Etv Bharat)

ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟਿੱਬਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ '16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਲਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੁਜ਼ਲਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇੇ ਹੁਣ ਉਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।'

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੌਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

LUDHIANA POLICE
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਕੂਲ
ਨਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
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LUDHIANA MINOR GIRL MOLESTED

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