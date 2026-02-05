ETV Bharat / state

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ।

Municipal Council Office Khanna
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਖੰਨਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 5, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
ਖੰਨਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ-ਹਾਲ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖਲੇਪੜ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।"

Municipal Council Office Khanna
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਕਬੂਤਰਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਮਾਰਤ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਬੂਤਰਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

'ਆਪ' ਬਦਲੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

Municipal Council Office Khanna
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

