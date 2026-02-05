ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਖੰਨਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਏ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਅੱਜ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ-ਹਾਲ
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖਲੇਪੜ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਈਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 33 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।"
ਕਬੂਤਰਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਇਮਾਰਤ
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਕਬੂਤਰਖਾਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
'ਆਪ' ਬਦਲੇਗੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਕੀਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।