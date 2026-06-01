ETV Bharat / state

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੀਆਂ,ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਾਰ

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Minister Ravneet bittu target punjab government
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁਟੀਆਂ ਹਨ: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 1, 2026 at 2:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ : ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਸਸੀ (SC) ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ (ETV BHARAT)

ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਵੋਟਾਂ

ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਧੂਰੀ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ’ ਚ ਭਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।'

'ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ '

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। '

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੰਹੁਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਕਸਦ: ਬਿੱਟੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ'

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੋਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਡੀ ਐਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।'

TAGGED:

MINISTER RAVNEET BITTU BJP RAILWAY
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ
GURDASPUR MC ELECTION
PUNJAB POLITICAL NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.