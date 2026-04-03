"ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਾਸੇ", ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਆਪ' ਦਾ ਏਟੀਐਮ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਟੀਐਮ।
Published : April 3, 2026 at 5:20 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
'ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ'
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।'
"ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁੱਟਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਓਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਚਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਨੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਨਾ ਬਣੋ।" - ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
'ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ'
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਰਫ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।'
ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, "ਹਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰੇਡਿਡ ਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਵਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2014 ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।