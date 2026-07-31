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ਫਾਰਮੇਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

pharmacy recruitment exam controversy
ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 31, 2026 at 10:40 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ,ਪੰਜਾਬ (etv bharat)

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 82 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"

ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਿਰੋਹ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਦ

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਟਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।"

10 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ 25 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਈਜੀ ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਲ ਰੈਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।"

ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਗੁਰਮੀਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ

ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ 6 ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਵਾਬ

ਨੀਲਾਂਬਰੀ ਜਗਦਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਗਿਰੋਹ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

200 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਕੱਛਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਬਰਾਮਦ

ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 200 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਛਾ ਫੋਨ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡਿਵਾਈਸ), ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ 33 ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੋਨ, ਇੱਕ RF ਐਂਟੀਨਾ, 13 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੰਡਰਵਿਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਡਿਵਾਈਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "21 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਡਰਵਿਅਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ।ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਕਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

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ਫਾਰਮੇਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਾਦ
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