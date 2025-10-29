ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਾਬਾ ਗਧੀਆ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਜ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ।
‘ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ’
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੂਨੂੰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ "ਕੁਲਦੀਪ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ।"
"ਇਹ ਕਤਲ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਗਦੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ’ਚ ਲੱਗੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸੀ। ਕਾਤਲ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।" -ਚੁੰਨੂ ਖਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਦੋਸਤ
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਲਾਗ ਡਾਟ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਫਗਵਾੜਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਲਦੀਪ ਵੱਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਦੀਪ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗਧੀਆ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਖਚੈਨ ਨਗਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
"ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁਲਦੀਪ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਸੁਖਚੈਨ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਬੀਤੇ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀਂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫਗਵਾੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਡੀਐੱਸਪੀ
ਕਤਲ ਟਾਰਗੈੱਟ ਕਿਲਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਡੀਐੱਸਪੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇੰਝ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਰੇਂਜ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਕਾਤਲ
ਡੀਐੱਸਪੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੀਡਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜਲਦ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਡਰ
ਫਗਵਾੜਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਈਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।