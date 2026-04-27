ETV Bharat / state

30 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਚਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕਲੌਤਾ ਭਰਾ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

MIGRANT LABORER MURDERED
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 27, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਨਡਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਝੰਝੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ।

'30 ਰੁਪਏ ਲਈ ਖੂਨੀ ਤਕਰਾਰ'

ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ (22) ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਮੰਡਲ ਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਨਡਾਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 30 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ।

'ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ'

ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 6 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਪਿle ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੂਰਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 30 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 30 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਬੇਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਇਆ ਅਤੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।" ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

“ਮੇੇਰੇ ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ… ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ,ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”-ਮ੍ਰਿਕਤ ਦਾ ਪਿਤਾ

ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਟੀਮਾਂ (Etv Bharat)

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ DSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

TAGGED:

ਕਪੂਰਥਲਾ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਦਾ ਕਤਲ
MURDER OF MIGRANT WORKER
MIGRANT MURDERED OVER 30 RUPEES
30 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਕਤਲ
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.