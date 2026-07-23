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EXPLAINER: ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ Methadone Therapy: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਇਲਾਜ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ: ਕੀ ਹੈ 'Methadone Therapy' ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਜ? ਦੇਖੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।

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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 23, 2026 at 8:00 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਮੈਥਾਡੋਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ' (Methadone Maintenance Therapy- MMT) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਵੀ ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਥਾਡੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ: ਕੀ ਹੈ 'Methadone Therapy' ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਇਲਾਜ? (ETV Bharat)

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 'ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ (OST)' ਤਹਿਤ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 'Methadone Maintenance Therapy' ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ।

ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖ਼ਰ 'Methadone Maintenance Therapy' ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕਿਉਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ?

ਕੀ ਹੈ Methadone Maintenance Therapy (MMT)?

'Methadone Maintenance Therapy' ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ (ਚਿੱਟਾ), ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੈਥਾਡੋਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ (Craving) ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਥਡ੍ਰੌਲ ਲੱਛਣਾਂ (Withdrawal Symptoms) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

process of Methadone Therapy
ਕੀ ਹੈ Methadone Maintenance Therapy (MMT)? (ETV Bharat)

ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ?

ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NACO) ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 'Methadone Maintenance Therapy' ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਇਲਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

process of Methadone Therapy
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ? (ETV Bharat)

ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਸੂਈ ਜਾਂ ਸਿਰਿੰਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. (HIV) ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

"WHO ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਘਟਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" - ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ

ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।"

ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 'Methadone Maintenance Therapy'?

ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਥਾਡੋਨ ਓਪੀਓਇਡ ਸਬਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ (OST) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਥਾਡੋਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਥਡ੍ਰੌਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

process of Methadone Therapy
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ? (ETV Bharat)

ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ?

ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯਾ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੂਨ, ਜਿਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੈਰੇਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (Attendant) ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਥਾਡੋਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ (10 mg/2 ml) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਭਾਅ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਿਥਡ੍ਰੌਲ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮੈਥਾਡੋਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

process of Methadone Therapy
ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? (ETV Bharat)

ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ (Craving) ਅਤੇ ਵਿਥਡ੍ਰੌਲ ਲੱਛਣ ਕਾਫ਼ੀ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਡੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ?

ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਥਾਡੋਨ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਥੈਰੇਪੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਡੋਡੇ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ (IV Drug Use) ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੋਇਲ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਥਾਡੋਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

process of Methadone Therapy
ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੈ? (ETV Bharat)

ਕੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹਨ?

ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਜੇਕਰ ਮੈਥਾਡੋਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੀ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ, ਸੁਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ (Constipation) ਵਰਗੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਥਾਡੋਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

process of Methadone Therapy
ਕੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹਨ? (ETV Bharat)

ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?

ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀਓਇਡ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ (Buprenorphine) ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਓਓਏਟੀ (OOAT) ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।"

process of Methadone Therapy
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? (ETV Bharat)

ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੁਤਾਬਕ , Methadone Maintenance Therapy ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਓਪੀਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼। ਇਸ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਟੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ (Diversion) ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਮੁਤਾਬਕ, "ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲੀਨਿਕ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਇਹ ਸਹੁਲਤ?

ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ Methadone Maintenance Therapy (MMT) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ MMT ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ MMT ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧ?

ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯਾ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਥਾਡੋਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ (IPD) ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਓਪੀਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

MMT ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਯਾ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ (Take-home) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

process of Methadone Therapy
MMT ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (ETV Bharat)

ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਥਾਡੋਨ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਓਪੀਓਇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

PROCESS OF METHADONE THERAPY
OPIOID USE DISORDER TREATMENT
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ
DRUG REHABILITATION PUNJAB
METHADONE MAINTENANCE THERAPY

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