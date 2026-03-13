ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : March 13, 2026 at 9:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੱਟੇ ਅਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 33 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਰਾਤ ਦਾ 19 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 29 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 16 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਜਰੂਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 29 ਅਤੇ 16 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।"
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ
- 9 ਮਾਰਚ ਤਾਪਮਾਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33.4 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 17.5
- 10 ਮਾਰਚ ਤਾਪਮਾਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 19 ਡਿਗਰੀ
- 11 ਮਾਰਚ ਤਾਪਮਾਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 32.6 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 16.5
- 12 ਮਾਰਚ ਤਾਪਮਾਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 31.4 ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਡਿਗਰੀ
- 13 ਮਾਰਚ ਤਾਪਮਾਨ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 29 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 16.4
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪਵਨੀਤ ਕੌਰ ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 14 ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਬਹੁਤ ਆ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਣ।