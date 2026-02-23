ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੱਸ ਰਹੇ ਤੰਜ

ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 23, 2026 at 7:09 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ...

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

"ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ"

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"

"ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ (twitter@AAPPunjab)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿੱਟ

ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ, 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ, 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਕਿੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਤੰਜ਼

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੁਮਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ: ਖੰਡ, ਲੂਣ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ- ਜਿਵੇਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਬ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ/ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ?"

1. ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਸ਼ਗਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

2. ਵਿਧਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ?

3. ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ?

4. ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ?

5. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ?

6. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?

7. ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ?

8. ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹਨ?

9. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ RO ਪਲਾਂਟ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ?

10. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ “ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ” ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੀਬ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰੀਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 5–6 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਅਚਾਨਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

