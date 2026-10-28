ਪੰਜਾਬ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸਦਮੇ ’ਚ ਮਾਪੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 14 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
Published : October 28, 2026 at 9:54 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਖੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫਾਹਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ’ਚ ਰਿਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ।
ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਹੁੱਕ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। - ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਏਐਸਆਈ
'ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, " ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।" ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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