ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ !
ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਰਚਾ
Published : October 16, 2026 at 10:51 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿਖੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਡਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋ ਉਡਾਣਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨਵਿੰਦਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਤੇ ਬਿਆਨ
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਂਝਾਂ ਹੀ ਮੇਲਜੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਉਪਰ ਕਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਲਵਾਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਨਵੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।