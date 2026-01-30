ETV Bharat / state

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ, ਕਿਹਾ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰੁੱਸਤ।

CANAL WATER PROJECT
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ (ETV Bharat)
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2028 ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਮਿਲਿਆ ਜਵਾਬ (ETV Bharat)

ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਰੁੱਸਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ- ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਕਸ ਪਲਾਂਟ ਬਰਸਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।" - ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੇਅਰ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੁੱਤ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਮੇਜਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

CANAL WATER PROJECT
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
LUDHIANA MUNICIPAL CORPORATION
WORLD BANK PROJECT

